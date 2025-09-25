ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Симеоне назвал лучшего футболиста «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил форварда Хулиана Альвареса после хет-трика игрока в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:2).

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «Хулиан — лучший игрок в нашей команде. Мы должны беречь его и сделать всё, чтобы он оставался в "Атлетико" на многие годы. Он должен помогать нам, а мы — помогать ему, чтобы он смог стать ещё сильнее, чем сейчас. Каждый раз, когда он делает разницу на поле, это приносит нам огромную пользу», — приводит слова Симеоне Football Espana.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Ранее Альваресом интересовалась «Барселона». Текущий контракт с футболистом истекает в 2030 году.

