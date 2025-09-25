Симеоне назвал лучшего футболиста «Атлетико»

Главный тренерпохвалил форвардапосле хет-трика игрока в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с(3:2).

«Хулиан — лучший игрок в нашей команде. Мы должны беречь его и сделать всё, чтобы он оставался в "Атлетико" на многие годы. Он должен помогать нам, а мы — помогать ему, чтобы он смог стать ещё сильнее, чем сейчас. Каждый раз, когда он делает разницу на поле, это приносит нам огромную пользу», — приводит слова Симеоне Football Espana.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Ранее Альваресом интересовалась «Барселона». Текущий контракт с футболистом истекает в 2030 году.