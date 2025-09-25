ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Хет-трик Альвареса обеспечил «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

    «Атлетико» — «Райо Вальекано»: счет матча 3:2, обзор голов

    «Атлетико» одолел «Райо Вальекано» (3:2) в матче 6-го тура испанской Примеры.

    В составе «матрасников» хет-трик оформил нападающий Хулиан Альварес, который забил свои голы на 15-й, 80-й и 88-й минутах встречи.

    У «Райо Вальекано» отличились Пеп Чаварриа на 45+1-й минуте и Альваро Гарсия на 77-й минуте.

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Атлетико — Райо Вальекано 3:2
    Голы: 1:0 Хулиан Альварес (15'), 1:1 Пеп Чаварриа (45 + 1'), 1:2 Альваро Гарсия (77'), 2:2 Хулиан Альварес (80'), 3:2 Хулиан Альварес (88') Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Джулиано Симеоне, 56'), Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Хавьер Галан (Джакомо Распадори, 73'), Маркос Льоренте, Коке (Николас Гонсалес, 56'), Пабло Барриос, Конор Галлахер (Марк Пубиль, 82'), Антуан Гризманн, Хулиан Альварес Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью, Пеп Чаварриа, Джошуа Вертруд, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Фран Перес (Альваро Гарсия, 65'), Унаи Лопес (Педро Диас, 79'), Оскар Валентин (Пате Сисс, 65'), Александр Алемао (Альфонсо Эспино, 65'), Иси Паласон (Херард Гумбау, 85') Предупреждения: Коке (51'), Иван Балью (54'), Маркос Льоренте (86'), Пеп Чаварриа (87'), Пате Сисс (90 + 2'), Робен Ле Норман (90 + 6'), Андрей Рациу (90 + 8')

    «Атлетико» после этого матча располагается на 8-й позиции в таблице Примеры с 9-ю очками в активе, а «Райо Вальекано» — на 14-й строчке (5).

