Рахимов: Кузяев не захотел ехать в Саудовскую Аравию

Главный тренервысказался о переходе в казанскую команду полузащитника

«Как Далер оказался в "Рубине"? Билеты перепутал (смеется). Мы с ним разговаривали месяц назад, у него был вариант "Овьедо" и в Саудовской Аравии, но туда он ехать не хотел. Сегодня посмотрим на его кондиции на тренировке», — цитирует Рахимова «Бизнес Online».

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Его последним клубом был французский «Гавр», за который он выступал с лета 2023 года. За это время полузащитник провёл 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.