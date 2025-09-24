ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Рахимов: Кузяев не захотел ехать в Саудовскую Аравию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Саудовская Про-Лига
    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о переходе в казанскую команду полузащитника Далера Кузяева.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    «Как Далер оказался в "Рубине"? Билеты перепутал (смеется). Мы с ним разговаривали месяц назад, у него был вариант "Овьедо" и в Саудовской Аравии, но туда он ехать не хотел. Сегодня посмотрим на его кондиции на тренировке», — цитирует Рахимова «Бизнес Online».

  • Релокант: Кузяев оказался не нужен в Европе и возвращается в РПЛ
  • Хотя Далер до последнего надеялся найти вариант в Старом свете
  • 22/09/2025

    • Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Его последним клубом был французский «Гавр», за который он выступал с лета 2023 года. За это время полузащитник провёл 46 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

