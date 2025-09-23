ПерерывЭспаньол — ВаленсияОнлайн
    «Эспаньол» — «Валенсия»: онлайн, прямая трансляция матча Примеры
    Митрофанов — о возвращении на международную арену: как команде приехать, если физически нельзя пересечь границу?

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему российские команды по-прежнему не могут вернуться в соревнования под эгидой УЕФА.

    Максим Митрофанов
    Максим Митрофанов

    «Вы же слышали позицию президента УЕФА, который говорит, что находится под беспрецедентным давлением в вязи с этим вопросом. Все видим общедолевую повестку, ту реальность, в которой мы находимся. Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять на сотрудничество в футболе: как команде приехать, если физически нельзя пересечь границу? Поэтому мы находимся в той ситуации, в которой находимся», — приводит слова Митрофанова «ВсеПроСпорт».

    Российские сборные и клубы не принимают участие в матчах под эгидой УЕФА с марта 2022 года.

