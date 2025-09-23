1-й тайм Ливерпуль — СаутгемптонОнлайн
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Лиги
    «Атлетик» и «Жирона» победителя не выявили, «Валенсия» в гостях не смогла обыграть «Эспаньол»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Атлетик Валенсия Жирона Эспаньол
    Завершились две встречи 6-го тура Примеры.

    Ойан Сансет
    Ойан Сансет

    «Атлетик» на своем поле не смог обыграть «Жирону» — 1:1.

    Гости открыли счет на 9-й минуте после гола Аззедина Оунахи. Хозяева восстановили равновесие на 48-й минуте усилиями Микеля Яурегизара.

    «Атлетик» с 10 баллами занимает 5-е место, «Жирона» (2) — последняя.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    В параллельной встрече «Валенсия» в гостях не смогла одолеть «Эспаньол» — 2:2.

    Арно Данжума вывел гостей вперед уже на 15-й минуте.

    Во втором тайме Леандро Кабрера восстановил равновесие на 59-й минуте, а три минуты спустя Уго Дуро вновь вывел «Валенсию» вперед, но в компенсированное время Хавьер Пуадо спас свою команду от поражения

    Футбол. Испания. Ла Лига
    Эспаньол — Валенсия 2:2
    Голы: 0:1 Арно Данжума (15'), 1:1 Леандро Кабрера (59'), 1:2 Уго Дуро (62'), 2:2 Хавьер Пуадо (90 + 6') Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали (Рубен Санчес, 69'), Клеменс Ридель, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро (Хосе Салинас, 82'), Кевин Гарсиа, Эдуардо Экспозито, Поль Лосано (Урко Гонсалес, 69'), Тайрис Долан (Антониу Рока, 83'), Шарль Пикель (Роберто Фернандес, 57'), Хавьер Пуадо Валенсия: Диего Лопес (Лукас Бельтран, 60'), Хулен Агирресабала, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде, 76'), Муктар Дьякаби, Сесар Таррега, Димитри Фулкье, Пепелу (Филип Угринич, 60'), Батист Сантамария, Уго Дуро, Арно Данжума (Тьерри Корреа, 71'), Луис Риоха (Хави Герра, 76') Предупреждения: Шарль Пикель (38'), Муктар Дьякаби (38'), Диего Лопес (43'), Батист Сантамария (54'), Хулен Агирресабала (90 + 4')

    «Валенсия» с 8 баллами осталась на 9-м место, «Эспаньол» (11) — третий.

