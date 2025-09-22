2-й таймНаполи — ПизаОнлайн
    Франк Ангисс«Наполи» — «Пиза»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 22:55
    • France Football: Ямаль признан лучшим молодым футболистом года
  • 22:47
    • Луис Энрике — лучший тренер года по версии France Football
  • 21:54
    • «Шанхайские Драконы» прервали победную серию «Торпедо»
  • 21:25
    • «Локомотив» разгромил «Сочи», Радулов оформил хет-трик
  • 21:04
    • Дубль Облякова помог ЦСКА обыграть «Сочи» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    France Football: Ямаль признан лучшим молодым футболистом года

    Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом 2025-го года по версии France Football.

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    Стало известно, что испанец получил трофей на церемонии «Золотого мяча» во Франции.

    Награда лучшему молодому футболисту года дается игрокам не старше 21-го года.

  • «Золотой мяч-2025»: онлайн, прямая трансляция церемонии
  • Прямая трансляция церемонии награждения премии «Золотой мяч»
  • Сегодня

    • Среди остальных кандидатов на трофей были: Пау Кубарси («Барселона»), Айюба Буадди («Лилль»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Эстевао («Челси» / «Палмейрас»), Дин Хейсена («Реал» / «Борнмут»), Майлз Льюиса-Скелли («Арсенал»), Родриго Мора («Порту»), Жоау Невеш («ПСЖ») и Кенан Йылдыз («Ювентус»).

    В прошедшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 35 матчей в рамках Примеры, забил 9 голов и сделал 13 голевых передач.

