France Football: Ямаль признан лучшим молодым футболистом года

Нападающийстал лучшим молодым футболистом 2025-го года по версии France Football

Стало известно, что испанец получил трофей на церемонии «Золотого мяча» во Франции.

Награда лучшему молодому футболисту года дается игрокам не старше 21-го года.

Среди остальных кандидатов на трофей были: Пау Кубарси («Барселона»), Айюба Буадди («Лилль»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Эстевао («Челси» / «Палмейрас»), Дин Хейсена («Реал» / «Борнмут»), Майлз Льюиса-Скелли («Арсенал»), Родриго Мора («Порту»), Жоау Невеш («ПСЖ») и Кенан Йылдыз («Ювентус»).

В прошедшем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 35 матчей в рамках Примеры, забил 9 голов и сделал 13 голевых передач.