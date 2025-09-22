Кейн может покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии»рассматривает вариант с возвращением в АПЛ летом 2026 года.

У 32-летнего форварда осталось менее двух лет по контракту с «Баварией». В нем есть пункт об отступных в размере 56,7 млн фунтов, если он объявит о своем намерении уйти до конца зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

Многие английские эксперты считают, что Кейн обязан вернуться в АПЛ, чтобы побить Алана Ширера по голам в АПЛ. Сейчас у Гарри 213 голов, а у Алана — 260 мячей.

Кейн покинул «Тоттенхэм» в 2023 году. Ранее к форварду проявляли интерес «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».