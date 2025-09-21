2-й тайм Барселона — ХетафеОнлайн
    «Барселона» — «Хетафе»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
    Мусаев: Нужно пережить этот момент, работать и идти за новыми победами

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Зенита» (0:2).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Не получилось забить. По содержанию была хорошая игра, даже лучше, чем год назад, когда мы выиграли. Но, к сожалению, не реализовали моменты и фактически в первой опасной атаке у наших ворот пропустили. Детали всегда решают в таких матчах. В двух эпизодах в этих деталях мы сыграли не очень хорошо.

    Может ли повлиять или нет — увидим, но не должно. Это опытные ребята, которые уже не один год играют вместе. К сожалению, такие моменты бывают. По настрою, по качеству игры всё было хорошо. Нужно пережить этот момент, работать и идти за новыми победами», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» вышел на 4-ю строчку с 16-ю.

