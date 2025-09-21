Карвахаль извинился за удаление в матче Лиги чемпионов

Капитанпринес извинения за своё удаление на 72-й минуте первого тура группового этапа Лиги чемпионов против(2:1).

Футболист вышел на поле на пятой минуте и был удалён за то, что «боднул» головой вратаря соперника Херонимо Рульи, который после этого упал на газон.

«Хочу извиниться за произошедшее на днях, за удаление в Лиге чемпионов, за неподобающее поведение для такого матча и для меня. Этого больше не повторится. Команда приложила много усилий и вытащила игру», — приводит слова Карвахаля Marca.

В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Кайратом» 30 сентября.