    Иван Сергеев «Оренбург» — «Динамо»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
  • 11:15
    Карвахаль извинился за удаление в матче Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции Марсель Лига чемпионов
    Капитан «Реала» Даниэль Карвахаль принес извинения за своё удаление на 72-й минуте первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).

    Даниэль Карвахаль
    Даниэль Карвахаль

    Футболист вышел на поле на пятой минуте и был удалён за то, что «боднул» головой вратаря соперника Херонимо Рульи, который после этого упал на газон.

    «Хочу извиниться за произошедшее на днях, за удаление в Лиге чемпионов, за неподобающее поведение для такого матча и для меня. Этого больше не повторится. Команда приложила много усилий и вытащила игру», — приводит слова Карвахаля Marca.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Кайратом» 30 сентября.

