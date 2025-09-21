Кейн прокомментировал разгромную победу над «Хоффенхаймом»

Форвардвысказался о матче 4-го тура чемпионата Германии с(4:1). Нападающий оформил хет-трик.

«Хороший матч. Первый тайм оказался непростым, мы выглядели немного уставшими, но перед самым перерывом смогли забить свой первый гол — очень важный мяч.

Невозможно в каждом матче играть без ошибок, всегда у соперника будут появляться моменты. В таких случаях необходимо качественно обороняться, что мы и делали. В итоге мы победили, здорово, когда ты можешь забить и помочь команде», — приводит слова Кейна официальный сайт клуба.

«Бавария» набрала 12 очков и лидирует в таблице Бундеслиги.