    Кейн прокомментировал разгромную победу над «Хоффенхаймом»

    Форвард «Баварии» Гарри Кейн высказался о матче 4-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (4:1). Нападающий оформил хет-трик.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    «Хороший матч. Первый тайм оказался непростым, мы выглядели немного уставшими, но перед самым перерывом смогли забить свой первый гол — очень важный мяч.

    Невозможно в каждом матче играть без ошибок, всегда у соперника будут появляться моменты. В таких случаях необходимо качественно обороняться, что мы и делали. В итоге мы победили, здорово, когда ты можешь забить и помочь команде», — приводит слова Кейна официальный сайт клуба.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    «Бавария» набрала 12 очков и лидирует в таблице Бундеслиги.

