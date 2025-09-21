Кейн прокомментировал разгромную победу над «Хоффенхаймом»

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
«Хороший матч. Первый тайм оказался непростым, мы выглядели немного уставшими, но перед самым перерывом смогли забить свой первый гол — очень важный мяч.
Невозможно в каждом матче играть без ошибок, всегда у соперника будут появляться моменты. В таких случаях необходимо качественно обороняться, что мы и делали. В итоге мы победили, здорово, когда ты можешь забить и помочь команде», — приводит слова Кейна официальный сайт клуба.
«Бавария» набрала 12 очков и лидирует в таблице Бундеслиги.