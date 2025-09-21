1-й тайм Интер — СассуолоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Главный тренер «Интера» Кристиан Киву«Интер» — «Сассуоло»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 21:31
    • «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар»
  • 20:35
    • «Арсенал» и «Ман Сити» поделили очки в матче АПЛ
  • 18:57
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ак Барс»
  • 17:38
    • «Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
  • 16:30
    • Дубль Угальде принес «Спартаку» победу над «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Гасперини: Я очень доволен дерби

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Лацио
    Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе в матче с «Лацио» (1:0).

    Джан Пьеро Гасперини
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Джан Пьеро Гасперини

    «Я вижу игроков на тренировках, я вижу, как Пеллегрини двигался и работал, поэтому у меня не было сомнений в том, чтобы выпустить его сегодня в стартовом составе. Я очень доволен дерби, к концу было так громко, что меня не было слышно.

    Я очень доволен игрой, по крайней мере, до того момента, как "Лацио" остался в меньшинстве, после чего мы рисковали испортить матч, который был у нас в руках. Знаю, что фанаты особенно глубоко переживают из-за этого матча, поэтому мы счастливы подарить им эту радость», — цитирует Гасперини DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    В итоге «Рома» набрала 9 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А, тогда как «Лацио» с 3 очками занимает 14-ю позицию.

    В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Верону», а «Лацио» сыграет в гостях с «Дженоа».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Барселона» «Хетафе»?
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Интер» всухую обыграет «Сассуоло»?
  • «Интер» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «ПСЖ» одолеет «Марсель» в результативной встрече?
  • «Марсель» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Марсель — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Пиза
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Спортинг — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Миллуолл — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры