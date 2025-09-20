Месси продлит контракт с «Интер Майами»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
По данным источника, переговоры продвинулись далеко вперед. Осталось уладить некоторые детали, а также получить одобрение МЛС по всем пунктам.
Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшем будущем, стороны значительно продвинулись в переговорах в последние недели.
Действующее соглашение 38-летнего аргентинца рассчитано до конца 2025 года. Он выступает за «Интер Майами» с 2023 года.
За это время Месси провел 75 матчей в составе команды, отметившись 62 голами и 30 ассистами.