Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о поражении от «Спортинга»(1:4) в Лиге чемпионов.

Рафаэль Уразбахтин globallookpress.com

«Это печальный результат для нас. Не столько из-за пропущенных голов, сколько из-за того, что мы пропустили три гола за пять минут. В первом тайме мы были очень сосредоточены на своей цели. В перерыве мы внесли некоторые коррективы. В первые 15 минут второго тайма мы играли так, как и должны были. Однако для нас игра закончилась после 60 минут. Теперь пора двигаться дальше и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Уразбахтина sport.kz.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Кайрат» 30 сентября примет на своем поле мадридский «Реал», «Спортинг» на следующий день сыграет против «Наполи» в гостях.