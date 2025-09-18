Месси может продлить контракт с «Интер Майами»

ведёт переговоры о подписании нового долгосрочного контракта с нападающим, сообщает ESPN.

По информации источника, остались лишь незначительные детали, и ожидается, что соглашение с 38-летним аргентинцем будет оформлено в ближайшее время и направлено в МЛС для официального утверждения.

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Его текущий контракт рассчитан до 31 декабря 2025 года. В сезоне-2025 он провёл 29 матчей во всех турнирах, забив 23 гола и сделав 11 результативных передач.

Согласно Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.