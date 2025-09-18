ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Луис Энрике: «ПСЖ» было важно хорошо начать еврокубковый сезон

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Франции ПСЖ Футбол Италии Аталанта Лига чемпионов
    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «Аталантой» (4:0) в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    «Нам важно было хорошо начать еврокубковый сезон, и команда показала достойную игру. Думаю, мы полностью заслужили эту победу. Работа, начатая два года назад, продолжается — ещё есть над чем трудиться, но настрой и концентрация футболистов мне понравились. Мы создали много моментов. Первый тайм я смотрел с трибуны — оттуда удобнее анализировать давление соперника и характер игры. Мне понравилось, как ребята справлялись с нагрузкой. Во второй половине "Аталанта" защищалась уже немного иначе», — цитирует L'Equipe специалиста.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Во втором туре Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит гостевая встреча с «Барселоной», а «Аталанта» дома примет «Брюгге».

