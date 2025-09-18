Луис Энрике: «ПСЖ» было важно хорошо начать еврокубковый сезон

Главный тренерподелился впечатлениями от победы над «Аталантой» (4:0) в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Нам важно было хорошо начать еврокубковый сезон, и команда показала достойную игру. Думаю, мы полностью заслужили эту победу. Работа, начатая два года назад, продолжается — ещё есть над чем трудиться, но настрой и концентрация футболистов мне понравились. Мы создали много моментов. Первый тайм я смотрел с трибуны — оттуда удобнее анализировать давление соперника и характер игры. Мне понравилось, как ребята справлялись с нагрузкой. Во второй половине "Аталанта" защищалась уже немного иначе», — цитирует L'Equipe специалиста.

Во втором туре Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит гостевая встреча с «Барселоной», а «Аталанта» дома примет «Брюгге».