    «Монако» без Головина крупно проиграл «Брюгге» в матче ЛЧ

    «Брюгге» — «Монако»: счет матча 4:1, обзор голов

    «Брюгге» одержал победу над «Монако» (4:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе бельгийской команды голы записали на свой счет Николо Трезольди на 32-й минуте, Рафаэль Оньедика на 39-й минуте, Ханс Ванакен на 43-й и Мамаду Диахон на 75-й минуте.

    Единственный гол у «Монако» записал на свой счет Ансу Фати на 90+2-й минуте.

    Российский нападающий французской команды Александр Головин отсутствовал в составе на матч.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Брюгге — Монако 4:1
    Голы: 1:0 Николо Трезольди (32'), 2:0 Рафаэль Оньедика (39'), 3:0 Ханс Ванакен (43'), 4:0 Мамаду Диахон (75'), 4:1 Ансумане Фати (90 + 2') Брюгге: Симон Миньоле (Нордин Яккерс, 19'), Кириани Саббе, Хоэль Ордоньес (Йорне Спилерс, 81'), Брандон Мехеле, Бьорн Мейер (Хоакин Сейс, 60'), Рафаэль Оньедика (Линнт Аудор, 81'), Ханс Ванакен, Александар Станкович, Карлуш Форбс (Мамаду Диахон, 61'), Николо Трезольди, Христос Дзолис Монако: Филипп Кён, Каю Энрике (Тило Керер, 46'), Кристиан Мависса (Кассум Уаттара, 78'), Эрик Дайер, Вандерсон, Магнес Аклиуше, Фоларин Балогун (Ансумане Фати, 63'), Мика Биерет (Джордж Иленихена, 63'), Такуми Минамино, Ламин Камара, Aladji Bamba (Мамаду Кулибали, 46') Предупреждения: Симон Миньоле (10'), Кристиан Мависса (42'), Ханс Ванакен (67'), Мамаду Кулибали (72')

    В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» сыграет против «Аталанты» 30-го сентября, а «Монако» встретится с «Манчестер Сити» 1-го октября.

