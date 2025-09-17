приметв матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России. Поединок стартует в 20:30 по мск.

«Зенит» выиграл во всех трех турах и набрал 9 очков. Сегодня питерцы имеют хорошую возможность прочно засесть на вершине таблицы А.

«Ахмату» нужны очки, которые могут позволить клубу подняться в на 3-е или даже 2-е место в таблице. Однако в прошлый раз грозненцы с «Зенитом» не справились, уступив 1:2 на своем поле.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предложили 1.45 и 7.20 на победу команд в основное время. За 1.20 и 4.00 можно поставить на их победу в поединке с учетом серии пенальти.

Эксперты LiveSport считают, что «Ахмат» способен побороться за очки.

ИИ полагает, что «Зенит» наберет очередные 3 пункта, выиграв 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.