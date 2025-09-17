1-й тайм Славия Прага — Будё-ГлимтОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Христос Зафеирис «Славия Прага» «Славия Прага» — «Будё-Глимт»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 19:54
    • «Краснодар» сломил сопротивление «Крыльев Советов» в Кубке России
  • 19:38
    • «Сочи» — «Динамо» М: стартовые составы на матч Кубка России
  • 19:13
    • «Автомобилист» проиграл дома «Трактору»
  • 18:49
    • «Авангард» оказался сильнее «Салавата Юлаева»
  • 16:56
    • Якупов получил серьезную травму
    Все новости спорта

    «Зенит» — «Ахмат»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Ахмат Зенит Календарь Кубка России
    «Зенит» примет «Ахмат» в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России. Поединок стартует в 20:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Зенит» выиграл во всех трех турах и набрал 9 очков. Сегодня питерцы имеют хорошую возможность прочно засесть на вершине таблицы А.

    «Ахмату» нужны очки, которые могут позволить клубу подняться в на 3-е или даже 2-е место в таблице. Однако в прошлый раз грозненцы с «Зенитом» не справились, уступив 1:2 на своем поле.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предложили 1.45 и 7.20 на победу команд в основное время. За 1.20 и 4.00 можно поставить на их победу в поединке с учетом серии пенальти.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Ахмат» способен побороться за очки.

    • ИИ полагает, что «Зенит» наберет очередные 3 пункта, выиграв 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» будут доминировать и обыграют «матрасников»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сколько голов увидим в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ахмату» очки нужнее
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бавария — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аякс — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры