    Карпин: Во втором тайме не было расслабленности у игроков, несмотря на счет

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Сочи Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о победе над «Сочи» (4:0) в Кубке России.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Всегда можно и нужно улучшать, но в этом матче многие вещи получились. Вообще команда понравилась. Во втором тайме не было расслабленности у игроков, несмотря на счет. Ворота оставили в неприкосновенности, хотя во втором тайме были опасные подходы, что мне лично не понравилось. Наверное, при счете 4:0 все‑таки в голове присутствовал текущий результат.

    Тюкаин? Он выдержал 50 минут. Перед ним была задача получить игровой тонус, помимо того, чтобы выиграть и желательно забить. Первые 45 минут он провел очень неплохо, а потом устал.

    Макаров? Ясно точно, что это не просто ушиб», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    У «Динамо» теперь стало семь очков и второе место в группе В, «Сочи» с двумя баллами идет последним.

