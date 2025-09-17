Карпин: Во втором тайме не было расслабленности у игроков, несмотря на счет

Главный тренер московскоговысказался о победе над(4:0) в Кубке России.

«Всегда можно и нужно улучшать, но в этом матче многие вещи получились. Вообще команда понравилась. Во втором тайме не было расслабленности у игроков, несмотря на счет. Ворота оставили в неприкосновенности, хотя во втором тайме были опасные подходы, что мне лично не понравилось. Наверное, при счете 4:0 все‑таки в голове присутствовал текущий результат.

Тюкаин? Он выдержал 50 минут. Перед ним была задача получить игровой тонус, помимо того, чтобы выиграть и желательно забить. Первые 45 минут он провел очень неплохо, а потом устал.

Макаров? Ясно точно, что это не просто ушиб», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

У «Динамо» теперь стало семь очков и второе место в группе В, «Сочи» с двумя баллами идет последним.