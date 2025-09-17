Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Марселем»

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
«В этом матче случилось слишком много событий. Мы показали отличные первые полчаса, прессинг был просто великолепен, и мы создали множество голевых возможностей. Мы должны были вести в счёте, но вместо этого пропустили.
Считаю, что затем игра выровнялась. Мы перестали создавать такое же количество моментов, но мне очень понравился наш настрой и работа до эпизода с красной карточкой. Это была наша ошибка, и нам нужно работать над тем, чтобы избежать повторения подобного в будущем», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.
Во 2-м туре команда Хаби Алонсо 30 сентября сыграет с казахстанским «Кайратом».