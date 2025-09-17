ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Иван МорозовНе по той дорожке. Форварда «Спартака» отстранили за употребление наркотиков
  • 09:15
    • «Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»
  • 08:29
    • «Интер Майами» победил «Сиэтл», Месси забил гол и сделал ассист
  • 07:40
    • Моуринью может возглавить «Бенфику»
  • 23:53
    • «Карабах» одержал волевую победу над «Бенфикой» в Лиссабоне
  • 09:18
    • Иван Федотов попрощался с «Филадельфией» после обмена в «Коламбус»
    Все новости спорта

    Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Марселем»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Франции Марсель Лига чемпионов
    Наставник «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на результат матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Марселем». Мадридский клуб победил со счетом 2:1.

    Хаби Алонсо
    Хаби Алонсо

    «В этом матче случилось слишком много событий. Мы показали отличные первые полчаса, прессинг был просто великолепен, и мы создали множество голевых возможностей. Мы должны были вести в счёте, но вместо этого пропустили.

    Считаю, что затем игра выровнялась. Мы перестали создавать такое же количество моментов, но мне очень понравился наш настрой и работа до эпизода с красной карточкой. Это была наша ошибка, и нам нужно работать над тем, чтобы избежать повторения подобного в будущем», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

    Во 2-м туре команда Хаби Алонсо 30 сентября сыграет с казахстанским «Кайратом».

