    «Олимпиакос» — «Пафос»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги чемпионов
    Гвардиола: «Манчестер Сити» не является фаворитом Лиги чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, является ли его команда фаворитом нового розыгрыша Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Похоже, что нет. Мы просто наслаждаемся моментом, приключением. Мы рады быть здесь. В прошлом мы были фаворитами и выиграли всего один раз, так что сделать это достаточно трудно.

    Мы сосредоточены на завтрашнем дне, на игре, которую нам предстоит сыграть, чтобы хорошо начать этот турнир. Когда начинаешь с плохого результата, всегда сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче с "Интером", и, надеюсь, в этом сезоне сможем добиться лучшего результата», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

    Напомним, что в первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Наполи». Игра состоится в четверг, 18 сентября.

