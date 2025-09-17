Гвардиола: «Манчестер Сити» не является фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренервысказался о том, является ли его команда фаворитом нового розыгрыша Лиги чемпионов.

«Похоже, что нет. Мы просто наслаждаемся моментом, приключением. Мы рады быть здесь. В прошлом мы были фаворитами и выиграли всего один раз, так что сделать это достаточно трудно.

Мы сосредоточены на завтрашнем дне, на игре, которую нам предстоит сыграть, чтобы хорошо начать этот турнир. Когда начинаешь с плохого результата, всегда сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче с "Интером", и, надеюсь, в этом сезоне сможем добиться лучшего результата», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

Напомним, что в первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против «Наполи». Игра состоится в четверг, 18 сентября.