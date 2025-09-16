Галактионов: Хорошо, что третий мяч оказался для нас победным

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над(3:1) в матче Кубка России.

«Тревожно ли было в конце? Тревожно всегда. Когда вроде владеешь преимуществом, имеешь моменты, чтобы их реализовать, получаешь необоснованный момент. Естественно, на стороне команды соперников идет положительный фон. Хорошо, что третий мяч оказался для нас победным.

О чем говорили в перерыве? Разговаривали, что необходимо добавить скорость в движении мяча. Все было очень медленно, надо было быстрее принимать решения. Когда мяч стал ходить, стали играть в одно‑два касания, быстро открываться, перемещаться, стали оказывать давление, сразу пошли моменты», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 9 очками возглавляет группу D в Кубке России после четырех встреч.