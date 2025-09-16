Перерыв Ювентус — БоруссияОнлайн
    «Ювентус» — «Боруссия»: Онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ
  • 22:19
    • «Спартак» вырвал победу у ЦСКА по буллитам в матче КХЛ
  • 21:47
    • Гол и ассист Мартинелли помогли «Арсеналу» обыграть «Атлетик»
  • 21:21
    • «Ювентус» и «Боруссия» Д опубликовали стартовые составы на матч ЛЧ
  • 20:48
    • «Локомотив» одержал победу над «Акроном», Комличенко оформил дубль
  • 22:31
    • Защитник «Реала» Александер-Арнольд получил травму в матче против «Марселя»
    Галактионов: Хорошо, что третий мяч оказался для нас победным

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (3:1) в матче Кубка России.

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов

    «Тревожно ли было в конце? Тревожно всегда. Когда вроде владеешь преимуществом, имеешь моменты, чтобы их реализовать, получаешь необоснованный момент. Естественно, на стороне команды соперников идет положительный фон. Хорошо, что третий мяч оказался для нас победным.

    О чем говорили в перерыве? Разговаривали, что необходимо добавить скорость в движении мяча. Все было очень медленно, надо было быстрее принимать решения. Когда мяч стал ходить, стали играть в одно‑два касания, быстро открываться, перемещаться, стали оказывать давление, сразу пошли моменты», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» с 9 очками возглавляет группу D в Кубке России после четырех встреч.

