    Мостовой: Вряд ли «Динамо» сейчас взлетит и будет играть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры московского «Динамо» в нынешнем сезоне под руководством Валерия Карпина.

    Валерий Карпин — главный тренер московского «Динамо»
    Валерий Карпин — главный тренер московского «Динамо»

    «Я был немного удивлен, когда назначали Карпина в "Динамо" и все кричали: "Вот теперь, теперь, теперь! " Что теперь‑то? Что изменится? Состав тот же, при Личке они на первое место могли претендовать.

    Поэтому я думаю, что вряд ли можно ожидать, что "Динамо" сейчас взлетит и будет играть. Ничего удивительного нет. Я вижу "Динамо" в пятерке максимум», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

  • Вчера

    • После 8-и туров в российской Премьер-лиги «Динамо» М занимает 9-е место в таблице с 9-ю очками в активе.

