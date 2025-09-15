Мостовой: Вряд ли «Динамо» сейчас взлетит и будет играть

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от игры московскогов нынешнем сезоне под руководством

«Я был немного удивлен, когда назначали Карпина в "Динамо" и все кричали: "Вот теперь, теперь, теперь! " Что теперь‑то? Что изменится? Состав тот же, при Личке они на первое место могли претендовать.

Поэтому я думаю, что вряд ли можно ожидать, что "Динамо" сейчас взлетит и будет играть. Ничего удивительного нет. Я вижу "Динамо" в пятерке максимум», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

После 8-и туров в российской Премьер-лиги «Динамо» М занимает 9-е место в таблице с 9-ю очками в активе.