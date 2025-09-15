Булыкин назвал Бителло лучшим игроком матча «Динамо» — «Спартак»

Экс-нападающийподелился мнением о лучшем футболисте матча 8-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и(2:2).

«Если только Бителло, он забил хороший гол. А так и не назовёшь никого тоже. Гарсию я не могу назвать лучшим, потому что забивал после ошибок "Динамо".

Ну надо же кого-то назвать, пусть будет Бителло, а выделить того, кто хорошо сыграл, я не могу выделить», — сказал Булыкин Евро-Футбол. Ру.

Напомним, что Бителло оформил дубль в матче против «Спартака», отличившись на 26-й и 45+3-й минутах.

После этого матча «Динамо» М занимает 9-й позиции в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе.