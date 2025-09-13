22:00 Брентфорд — ЧелсиОнлайн
    Жоао Педро«Брентфорд» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
  • 21:25
    • «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 21:10
    • Педро — в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Брентфорда»
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
  • 19:15
    • «Реал» в меньшинстве победил «Реал Сосьедад»
    «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А

    «Ювентус» — «Интер»: счет матча 4:3, обзор голов

    «Ювентус» одержал победу над «Интером» (4:3) в матче 3-го тура итальянской Серии А.

    В составе туринской команды голы записали на свой счет Ллойд Келли на 14-й минуте, Кенан Йылдыз на 38-й минуте, Кефрен Тюрам-Юльен на 83-й и Василие Аджич на 90+1-й минуте.

    У «Интера» дубль оформил Хакан Чалханоглу, который забил свои голы на 30-й и 65-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Маркус Тюрам на 76-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Интер 4:3
    Голы: 1:0 Ллойд Келли (14'), 1:1 Хакан Чалханоглу (30'), 2:1 Кенан Йылдыз (38'), 2:2 Хакан Чалханоглу (65'), 2:3 Маркус Тюрам (76'), 3:3 Хефрен Тюрам (83'), 4:3 Vasilije Adzic (90 + 1') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти (Джонатан Дэвид, 79'), Бремер, Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Мануэль Локателли (Хуан Кабаль, 73'), Хефрен Тюрам, Уэстон Маккенни (Жоау Мариу, 79'), Теун Коопмейнерс (Vasilije Adzic, 74'), Кенан Йылдыз, Душан Влахович (Луа Опенда, 74') Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто (Федерико Димарко, 64'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 77'), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Мануэль Аканджи, Генрих Мхитарян, Хакан Чалханоглу (Petar Sucic, 81'), Николо Барелла (Пётр Зелиньски, 64'), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни, 64'), Маркус Тюрам Предупреждения: Теун Коопмейнерс (33'), Мануэль Локателли (70'), Генрих Мхитарян (86')

    После этого матча «Ювентус» занимает 1-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе. «Интер» — на 11-й строчке с 3 баллами.

