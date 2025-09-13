Галактионов: Нас встрепенул пропущенный мяч

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«С учетом всех особенностей подготовки, когда по крупицам собирали всю команду, звенья, нам не хватало быстроты движения мяча в первом тайме. Нужно было включить скорости. Нас встрепенул пропущенный мяч. Мы предполагали, что будет тяжелый выезд. Соперник организованно сыграл в обороне, мы не реализовали свои моменты», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Ахмат» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Локомотив» — на 1-й позиции (16).