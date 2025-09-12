Семак — о «Балтике»: Это очень крепкая команда

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении «Балтики» на старте сезона.

«В какой-то степени это неожиданность. Исходя из того, как в прошлом сезоне они выступали в ФНЛ и в этом сезоне, по тем подготовительным матчам, которые провела команда, по тому, как команда начала сезон, конечно, это говорит о хорошей готовности команды, о том, что их игра стабилизирована, состав в принципе стабилизирован. Это очень крепкая команда, которая находится вверху таблицы. Это уже говорит о многом», — цитирует слова Семака пресс-служба «Зенита».

Калининградцы занимают 3-е место в турнирной таблице с 15 очками после 7 встреч.

Календарь и таблица РПЛ

Команды встретятся в рамках 8-го тура РПЛ, игра пройдёт 14 сентября в Калининграде.