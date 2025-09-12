Стало известно, когда Погба сможет играть за «Монако»

Главный тренерответил на вопрос о готовности хавбекак выходу на поле.

«Думаю, после следующего международного перерыва мы увидим Погба в составе "Монако". Он на правильном пути. Процесс восстановления занимает немного больше времени, чем у Ансу Фати, но у него все хорошо. Не скажу, что я удивлен, но впечатлен тем, что он делает каждый день, чтобы вернуться. Он очень профессиональный игрок. Надеюсь увидеть его снова после следующего международного перерыва», — цитирует Хюттера Foot-National.

Погба присоединился к «Монако» в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Его четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил была сокращена до 18 месяцев, и срок отстранения истек еще в марте 2025 года.

Календарь и таблица Лиги 1

Последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023 года за туринский клуб.