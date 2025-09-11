ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн

Московскийинтересуется нападающим французского «Сент-Этьена», информирует авторитетный журналист Саша Тавольери.

По данным источника, за 20-летнего бельгийца армейцы готовы отдать € 37 млн, из которых € 25 млн составляет сам трансфер и € 12 млн — бонусы.

При этом «Сент-Этьен» отклонил предложение ЦСКА, так как не оценивает Стассена значительно дороже и не хочет иметь дело с российским клубом.

По итогам прошлого сезона «Сент-Этьен» покинул Лигу 1. Стассен играет за команду с лета 2024 года, в прошлом сезоне сыграл 28 матчей в Лиге 1, забил в них 12 голов и сделал 5 ассистов.Transfermarkt бельгийца в € 18 млн.