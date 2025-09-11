Дешам: Ману Коне недооценивают

Главный тренер сборной Францииподелился мнением о полузащитнике «Ромы», подчеркнув то, что футболиста не стоит недооценивать.

«Я повторяю: Ману Коне недооценивают. Он проводит очень хороший сезон в "Роме" и с каждой тренировкой становится всё более важным для нас. Он очень эффективен в отборе мяча, но он не должен ограничиваться ролью опорного полузащитника, потому что он также вносит свой вклад в использование мяча», — заявил Дешам на пресс-конференции.

24-летний футболист в текущем сезоне Серии А провёл два матча, но результативными действиями не отметился.

За национальную сборную Франции Коне сыграл десять встреч, однако пока остается без голов и голевых передач.