Тухель: Сборная Англии показала истинное командное взаимодействие

Наставник сборной Англиивысказался о победе над Сербией со счетом 5:0 в матче квалификации ЧМ-2026.

«Я же вам говорил, что нужна небольшая вера в то, что мы делаем. Мы делимся с вами тем, что чувствуем и наблюдаем на тренировочном сборе — я не лгу вам. Если бы я не замечал этого, я бы сказал, что мы ещё не готовы.

Я рад, что игроки смогли показать то, что демонстрировали мне на протяжении этой недели. Эта неделя была великолепной — настрой и то, как мы сыграли в обоих матчах, впечатляют. Сегодня мы уверенно одержали победу над сильным соперником в непростых условиях. Это была командная работа — мы поддерживали друг друга.

На поле не было никакого негатива и разочарования. Для меня это было истинное командное взаимодействие. Мы продемонстрировали высокий уровень игры и заслужили свою победу», — приводит слова Тухеля ВВС.

Напомним, следующий матч сборная Англии проведёт товарищеский матч с Уэльсом 9 октября.