Григорян: «Сочи» по‑прежнему остается претендентом на вылет

Александр Григорян Фото: globallookpress.com
Ранее «Сочи» уволил Роберта Морено. После семи туров южане идут на 16-м месте в таблице РПЛ, набрав одно очко.
«Сейчас "Сочи" принял Осинькин. Мне очень сложно представить, что Осинькин, обладая такой квалификацией, не сможет удержать "Сочи" в РПЛ. Но тем не менее для меня "Сочи" по‑прежнему остается претендентом на вылет, потому что очень много потеряно.
Очень сложно, даже такому квалифицированному тренеру как Осинькин, на ходу выравнивать ситуацию», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».