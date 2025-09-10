ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нуну Эшпириту Санту«Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным
  • 08:21
    • Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам
  • 07:03
    • Сборная Бразилии проиграла Боливии в отборе на ЧМ-2026
  • 11:40
    • Алексей Батраков — лучший футболист РПЛ в июле и августе
  • 09:34
    • В отношении Смолова возбуждено уголовное дело
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
    Григорян: «Сочи» по‑прежнему остается претендентом на вылет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи
    Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что наставник «Сочи» Игорь Осинькин сможет оставить команду в РПЛ.

    Александр Григорян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Григорян

    Ранее «Сочи» уволил Роберта Морено. После семи туров южане идут на 16-м месте в таблице РПЛ, набрав одно очко.

    «Сейчас "Сочи" принял Осинькин. Мне очень сложно представить, что Осинькин, обладая такой квалификацией, не сможет удержать "Сочи" в РПЛ. Но тем не менее для меня "Сочи" по‑прежнему остается претендентом на вылет, потому что очень много потеряно.

    Очень сложно, даже такому квалифицированному тренеру как Осинькин, на ходу выравнивать ситуацию», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

