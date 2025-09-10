ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»

    Футбол Футбол России Медиалига
    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани выступит в Кубке Лиги за команду «Альфа-Банка».

    Луиш Нани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луиш Нани

    Руководитель клуба Фил Воронин подтвердил, что 38-летний Нани сыграет за «Альфа-Банку» в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала». Матч состоится 14 сентября в спортивном городке «Лужники», начало в 14:30 по московскому времени.

    Нани завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года. За «Манчестер Юнайтед» он провел 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 результативных передач. В «Альфа-Банке» Нани будет выступать в Медиалиге — турнире, объединяющем команды из медийной сферы.

