Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»

Экс-полузащитниквыступит в Кубке Лиги за команду

Руководитель клуба Фил Воронин подтвердил, что 38-летний Нани сыграет за «Альфа-Банку» в 3-м туре Кубка Лиги против «Амкала». Матч состоится 14 сентября в спортивном городке «Лужники», начало в 14:30 по московскому времени.

Нани завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года. За «Манчестер Юнайтед» он провел 230 матчей, забил 41 гол и отдал 65 результативных передач. В «Альфа-Банке» Нани будет выступать в Медиалиге — турнире, объединяющем команды из медийной сферы.