    Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фенербахче»

    Футбол Футбол Турции Суперлига Турции Фенербахче
    Доменико Тедеско является главным фаворитом на пост главного тренера турецкого клуба «Фенербахче».

    Доменико Тедеско
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Доменико Тедеско

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, переговоры с 39-летним итальянцем находятся на продвинутой стадии, и он готов возглавить команду, если не произойдет ничего чрезвычайного.

    Стороны планируют заключить контракт рассчитанный до 2027 года. Тедеско ранее тренировал московский «Спартак» (2019–2021), а с 2023 по 2025 год возглавлял сборную Бельгии.

    В то же время «Фенербахче» вел предметные переговоры с Зинедином Зиданом, но соглашение с французским специалистом не было достигнуто.

