Экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Фенербахче»

является главным фаворитом на пост главного тренера турецкого клуба

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, переговоры с 39-летним итальянцем находятся на продвинутой стадии, и он готов возглавить команду, если не произойдет ничего чрезвычайного.

Стороны планируют заключить контракт рассчитанный до 2027 года. Тедеско ранее тренировал московский «Спартак» (2019–2021), а с 2023 по 2025 год возглавлял сборную Бельгии.

В то же время «Фенербахче» вел предметные переговоры с Зинедином Зиданом, но соглашение с французским специалистом не было достигнуто.