Смолов: Не хочу проводить за сборную России прощальный матч, это неправильно

Бывший нападающий «Краснодара»высказался о возможном вызове в сборную России для прощального матча.

«Нет, мне бы не хотелось. У Артема это была больше история про голевой рекорд. Я не думаю, что сборная России — место для проведения прощальных матчей кого-либо. Какой бы великий спортсмен ни был. Даже Лионель Месси играет свой прощальный матч в рамках отборочного турнира. Ему не делают прощальный матч в рамках сборной. Это неправильно», — цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Смолов находится без команды после того, как покинул «Краснодар» по окончании прошлого сезона.