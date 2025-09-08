ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
  • 17:35
    • Хаби Алонсо — лучший тренер августа в Ла Лиге
    «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»

    «Урал» — «Нефтехимик»: счет матча 1:1, обзор голов

    В матче девятого тура Первой лиги «Урал» и «Нефтехимик» сыграли вничью 1:1.

    «Урал»
    «Урал»

    Открыли счет хозяева усилиями Романа Акбашева, а за гостей сравнять счет смог Николай Толстопятов.

    Урал — Нефтехимик 1:1
    Голы: 1:0 Роман Акбашев (7'), 1:1 Николай Толстопятов (44') Предупреждение: Тимофей Маргасов (52')

    У «Урала» теперь 20 очков и первое место, «Нефтехимик» (8) — 14-й.

    В параллельной игре костромской «Спартак» обыграл «Сокол» со счетом 2:1.

    На голы Александра Саплинова и Артура Гарибяна гости ответили точным ударом Владислава Шпитального.

    Спартак Кс — Сокол 2:1
    Голы: 1:0 Александр Саплинов (21'), 1:1 Вадим Шпитальный (29'), 2:1 Gharibyan A. (36') Предупреждения: Никита Корец (15'), Nemchenko A. (41')

    «Спартак» набрал 20 баллов и идет вторым, «Сокол» (4) — последний.

    И, наконец, «Челябинск» на своем поле смог обыграть «Чайку» с результатом 1:0.

    Вильярид Эза стал автором единственного гола в матче.

    Челябинск — Чайка 1:0
    Гол: 1:0 Eza W. (51') Предупреждение: N'Diaye B. (47')

    У «Челябинска» теперь 17 очков и пятое место, «Чайка» (6) — 17-я.

