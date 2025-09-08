«Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»

Открыли счет хозяева усилиями Романа Акбашева, а за гостей сравнять счет смог Николай Толстопятов.
Футбол. Россия. Первая лига
Урал — Нефтехимик 1:1
Голы: 1:0 Роман Акбашев (7'), 1:1 Николай Толстопятов (44') Предупреждение: Тимофей Маргасов (52')
У «Урала» теперь 20 очков и первое место, «Нефтехимик» (8) — 14-й.
В параллельной игре костромской «Спартак» обыграл «Сокол» со счетом 2:1.
На голы Александра Саплинова и Артура Гарибяна гости ответили точным ударом Владислава Шпитального.
Футбол. Россия. Первая лига
Спартак Кс — Сокол 2:1
Голы: 1:0 Александр Саплинов (21'), 1:1 Вадим Шпитальный (29'), 2:1 Gharibyan A. (36') Предупреждения: Никита Корец (15'), Nemchenko A. (41')
«Спартак» набрал 20 баллов и идет вторым, «Сокол» (4) — последний.
И, наконец, «Челябинск» на своем поле смог обыграть «Чайку» с результатом 1:0.
Вильярид Эза стал автором единственного гола в матче.
Футбол. Россия. Первая лига
Челябинск — Чайка 1:0
Гол: 1:0 Eza W. (51') Предупреждение: N'Diaye B. (47')
У «Челябинска» теперь 17 очков и пятое место, «Чайка» (6) — 17-я.