Оливье Жиру — о возвращении в чемпионат Франции: Мог перейти в «Лорьян»

Нападающийрассказал, что рассматривал вариант перехода впосле окончания контракта с

«Косьельни выслушал меня. Я был честен с ним. Я сказал ему, что история с Лос-Анджелесом закончится этим летом, потому что не было смысла оставаться там, где я не получал удовольствия. Лоран и я близки. Он предложил мне небольшой проект в Лорьяне с молодыми футболистами», — приводит слова Жиру Canal Plus.

Спортивным директором «Лорьяна» является Лоран Косьельни, с которым Жиру играл в «Арсенале», «Туре» и сборной Франции.

В итоге нападающий выбрал «Лилль», подписав с клубом соглашение до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 Жиру провел два матча за «Лилль» и забил два гола.

В текущем чемпионате французской Лиги 1 «Лилль» занимает третье место, а «Лорьян» идет на 16-й позиции.