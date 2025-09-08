ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    Все новости спорта

    Оливье Жиру — о возвращении в чемпионат Франции: Мог перейти в «Лорьян»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Лилль Лорьян
    Нападающий «Лилля» Оливье Жиру рассказал, что рассматривал вариант перехода в «Лорьян» после окончания контракта с «Лос-Анджелесом».

    Оливье Жиру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру

    «Косьельни выслушал меня. Я был честен с ним. Я сказал ему, что история с Лос-Анджелесом закончится этим летом, потому что не было смысла оставаться там, где я не получал удовольствия. Лоран и я близки. Он предложил мне небольшой проект в Лорьяне с молодыми футболистами», — приводит слова Жиру Canal Plus.

    Спортивным директором «Лорьяна» является Лоран Косьельни, с которым Жиру играл в «Арсенале», «Туре» и сборной Франции.

    В итоге нападающий выбрал «Лилль», подписав с клубом соглашение до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 Жиру провел два матча за «Лилль» и забил два гола.

    В текущем чемпионате французской Лиги 1 «Лилль» занимает третье место, а «Лорьян» идет на 16-й позиции.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Паркс — Видманова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры