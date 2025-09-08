3-й период Металлург Магнитогорск — Салават ЮлаевОнлайн
    Марокко сильнее Замбии в квалификации ЧМ-2026, Тунис вырвал победу у Экваториальной Гвинеи

    Замбия — Марокко: счет матча 0:2, обзор голов

    В матче африканской квалификации ЧМ-2026 сборная Марокко на выезде переиграла команду Замбии со счетом 2:0.

    сборная Марокко
    сборная Марокко

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Юссеф Эн-Несири и Хамза Игамане.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Замбия — Марокко 0:2
    Голы: 0:1 Юссеф Эн-Несири (7'), 0:2 Хамза Игаман (47'), 1:2 (72') Замбия: Мигель Чайва, Бенсон Сакала, Кингз Кангва, Эммануэль Банда (Лубамба Мусонда, 67'), Ламек Банда (Эдвард Чилуфя, 66'), Фэшн Сакала, Патсон Дака, Toaster Nsabata, Gift Mphande (Joseph Sabobo, 88'), Kabaso Chongo, Obino Chisala (Кеннеди Мусонда, 67') Марокко: Яссин Буну, Адам Масина, Джавад Эль-Амик, Мохамед Чиби (Омар Эль-Хилали, 90'), Элисс Бен-Сегир (Айюб Эль-Кааби, 73'), Билаль эль-Ханнус (Исмаэль Сайбари, 73'), Софьян Амрабат, Нейл Эль-Айнауи, Юссеф Эн-Несири (Мароан Саннади, 86'), Хамза Игаман (Амин Адли, 86'), Youssef Belammari Предупреждения: Мохамед Чиби (54'), Элисс Бен-Сегир (60'), Ламек Банда (64'), Софьян Амрабат (64'), Яссин Буну (88')

    У Марокко стало 21 очко. Команда уже досрочно вышла на мировой чемпионат. В активе Замбии осталось 6 баллов и третья строчка.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    В параллельной игре сборная Мозамбика на своем поле одолела Ботсвану с результатом 2:0.

    Точными ударами в этой игре смогли отличиться Вити и Файсал Бангал.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Мозамбик — Ботсвана 2:0
    Голы: 1:0 Витинешш Кембо (6'), 2:0 Faisal Bangal (71') Мозамбик: Эрнан, Диогу Калила (Manuel Kambala, 86'), Мешер Эдсон, Рейнилду, Бруну Алберту Ланга, Альфонс Амаде (Pepo Santos, 58'), Витинешш Кембо (Клесио Бук, 58'), Джени Катамо (Infren Nanani, 69'), Рикарду Гимараеш, Нене, Стэнли Ратифо (Faisal Bangal, 68') Ботсвана: Tumisang Orebonye (Thero Setsile, 77'), Rudolph Mpho Kgaswane (Gilbert Baruti, 46'), Thabo Maponda (Serati Semadi, 70'), Mothusi Cooper, Lebogang Ditsele (Gape Mohutsiwa, 46'), Thatayaone Kgamanyane (Thabang Sesinyi, 46'), Kitso Mangolo, Mosha Gaolaolwe, Tebogo Kopelang, Alford Velaphi, Keagile Kgosipula Предупреждение: Mosha Gaolaolwe (21')

    У Мозамбика стало 15 очков и вторая строчка в группе. Ботсвана (9) — пятая.

    И в еще одной игре Экваториальная Гвинея уступила Тунису со счетом 0:1.

    На 90+4-й минуте забитым мячом отметился Мохамед Бен Ромдхане.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Экваториальная Гвинея — Тунис 0:1
    Гол: 0:1 (90 + 5') Экваториальная Гвинея: Хесус Овоно, Карлос Акапо, Сауль Коко, Базилио Ндонг, Эмилио Нсуэ (Lorenzo Zuniga, 87'), Омар Маскарель, Пабло Ганет, Сантьяго Энеме (Gael Akogo Esono, 87'), Ибан Сальвадор (Jose Nabil Ondo, 71'), Esteban Obiang (Alejandro Martin Masogo, 87'), Pedro Jose Obiang Тунис: Аймен Дамен, Мортада Бен Уаннес, Монтассар Тальби, Дилан Бронн, Янн Валери, Элиас Саад (Исмаэль Гарби, 59'), Ханнибал Межбри (Наим Слити, 59'), Аисса Лайдуни, Элиас Ашури (Sebastian Tounekti, 88'), Hazem Mastouri (Firas Chaouat, 73'), Фержани Сасси (Мохамед Бен Ромдане, 74') Предупреждения: Омар Маскарель (48'), Фержани Сасси (60'), Наим Слити (65'), Исмаэль Гарби (84')

    В активе Туниса теперь 22 очка и первое место. У Экваториальной Гвинеи 10 баллов и четвертая строчка.

    Рекомендуем букмекеров
    Все букмекеры
