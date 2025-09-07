Мбаппе зовет Олисе в «Реал»

Форвард «Реала» и сборной Францииназвал изданию Defensa Central партнера, с которым хочет играть вместе в составе «сливочных».

По данным источника, это вингер «Баварии» Майкл Олисе, который также играет вместе с Мбаппе за сборную Франции. Нападающий уже предложил его кандидатуру главному скауту «Реала» Юни Калафатуи и попросил рассмотреть возможность им усиления состава.

В прошлом сезоне Олисе провел первый сезон за «Баварию» после перехода из «Кристал Пэлас», всего сыграл 55 матчей, забил 20 мячей и сделал 23 ассиста. Контракт хавбека с клубом действует до 2029 года, а цена на Transfermarkt равна € 100 млн.