    Хвича КварацхелияГрузия — Болгария. Онлайн, прямая трансляция
  • 11:20
    • Мойзес летом мог перейти в «Спартак»
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
    Мбаппе зовет Олисе в «Реал»

    Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал изданию Defensa Central партнера, с которым хочет играть вместе в составе «сливочных».

    Майкл Олисе
    Майкл Олисе

    По данным источника, это вингер «Баварии» Майкл Олисе, который также играет вместе с Мбаппе за сборную Франции. Нападающий уже предложил его кандидатуру главному скауту «Реала» Юни Калафатуи и попросил рассмотреть возможность им усиления состава.

  • Ключевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе
  • Именно эта позиция диктует тренды в мировом футболе
  • 04/09/2025

    • В прошлом сезоне Олисе провел первый сезон за «Баварию» после перехода из «Кристал Пэлас», всего сыграл 55 матчей, забил 20 мячей и сделал 23 ассиста. Контракт хавбека с клубом действует до 2029 года, а цена на Transfermarkt равна € 100 млн.

