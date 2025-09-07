В «ПСЖ» сделали заявление о травме Дуэ

опубликовал обновлённые данные о повреждении форварда, которое он получил в расположении сборной Франции.

«Дезире Дуэ получил травму правой голени, и его следует исключить из игры примерно на четыре недели», — говорится в сообщении медицинского штаба клуба, опубликованном на официальном сайте парижан.

В «ПСЖ» также отметили, что врачи заранее предупреждали тренерский штаб Дидье Дешама о риске травмы игрока, вызванном его усталостью.

В текущем сезоне Дуэ сыграл 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2029 года.