Источник: Усман Дембеле пропустит матч Лиги чемпионов из-за травмы

Нападающийпропустит около шести недель из-за травмы, которую получил в матче сборной Франции против Украины (2:0) в отборочном турнире чемпионата мира.

Усман вышел во втором тайме, но на 81-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения задней поверхности бедра. Как пишет журналист Фабрис Хоукинс, травма лишит Дембеле участия в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты», который запланирован на 17 сентября, а также в пятом туре чемпионата Франции с «Марселем».

В текущем сезоне французский форвард сыграл восемь матчей во всех соревнованиях, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Контракт Дембеле с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.