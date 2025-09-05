ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сборная Аргентины победила Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2026

    Аргентина — Венесуэла: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы
    Сборная Аргентины разгромила Венесуэлу в матче квалификации ЧМ-2026 со счетом 3:0.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Два гола в составе аргентинцев забил Лионель Месси. Еще один мяч записал на свой счет Лаутаро Мартинес.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Аргентина — Венесуэла 3:0
    Голы: 1:0 Лионель Месси (39'), 2:0 Лаутаро Мартинес (76'), 3:0 Лионель Месси (80') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина (Джулиано Симеоне, 81'), Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Франко Мастантуоно (Николас Гонсалес, 63'), Родриго Де Пауль, Леандро Паредес (Эксекиэль Паласиос, 74'), Тьяго Альмада (Нико Пас, 81'), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 74') Венесуэла: Рафаэль Ромо, Мигель Наварро (Йеферсон Сотельдо, 56'), Кристиан Макун, Анхель Вилькер, Науэль Феррареси, Хон Арамбуру, Хефферсон Саварино (Леонардо Флорес, 67'), Кристиан Кассерес, Томас Ринкон (Jorge Yriarte, 46'), Эдуард Бельо (John Murillo, 81'), Хосе Рондон (Хосеф Мартинес, 56') Предупреждения: Кристиан Кассерес (16'), Хон Арамбуру (60'), Кристиан Ромеро (64')

    Благодаря этой победе команда Лионеля Скалони досрочно заняла первое место в отборочной группе и гарантировала себе участие в чемпионате мира 2026 года. Венесуэла завершила квалификацию на седьмой позиции и сыграет в стыковых матчах за выход на турнир.

    ЧМ-2026 впервые в истории пройдёт сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Соревнования состоятся с 11 июня по 19 июля, а в финальной стадии выступят 48 сборных.

