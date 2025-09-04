ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
    Тунис одержал победу над Либерией в африканском отборе на ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Туниса Сборная Мали
    Завершились два матча 7-го тура африканской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Туниса
    Сборная Туниса

    В одной из встреч Тунис одержал победу над Либерией со счетом 3:0.

    У хозяев голы записали на свой счет Хазем Мастури на 5-й минуте, Фержани Сасси на 66-й минуте и Элиас Саад на 90+4-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Тунис — Либерия 3:0
    Голы: 1:0 Hazem Mastouri (5'), 2:0 Фержани Сасси (66'), 3:0 Элиас Саад (90 + 4') Тунис: Аймен Дамен, Янн Валери, Дилан Бронн, Монтассар Тальби, Мортада Бен Уаннес, Ханнибал Межбри (Mohamad Belhadj Mahmoud, 89'), Амор Лаюни (Исмаэль Гарби, 53'), Элиас Ашури (Элиас Саад, 82'), Фержани Сасси, Мохамед Бен Ромдане (Наим Слити, 53'), Hazem Mastouri (Firas Chaouat, 82') Либерия: Оскар Дорли, Аюба Косиа, Jimmy Farkarlun (Sulahmana Bah, 46'), Edward Ledlum, Salomon Tweh (Jegbay Morris Konneh, 77'), Nohan Kenneh (Divine Teah, 46'), Mark Pabai (Philip Tarnue, 78'), Prince Balde, Nelson Laomie, Natus Swen (Kemoh Kamara, 11'), Tommy Songo Предупреждения: Kemoh Kamara (75'), Nelson Laomie (88'), Firas Chaouat (90 + 2')

    После этого матча Тунис занимает 1-е место в группе Н с 19-ю очками в активе. Либерия — на 3-й позиции (10).

    В параллельном матче Мали разгромил Коморские острова со счетом 3:0.

    В составе малийской сборной голы забили Доржелес Нене на 28-й минуте, Камори Думбия на 70-й минуте и Лассана Кулибали на 76-й минуте.

    Мали располагается на 3-й позиции в группе I с 12-ю очками в активе. Коморский острова — на 4-й строчке (12).

