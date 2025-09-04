Тунис одержал победу над Либерией в африканском отборе на ЧМ-2026

Сборная Туниса Фото: globallookpress.com
В одной из встреч Тунис одержал победу над Либерией со счетом 3:0.
У хозяев голы записали на свой счет Хазем Мастури на 5-й минуте, Фержани Сасси на 66-й минуте и Элиас Саад на 90+4-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Тунис — Либерия 3:0
Голы: 1:0 Hazem Mastouri (5'), 2:0 Фержани Сасси (66'), 3:0 Элиас Саад (90 + 4') Тунис: Аймен Дамен, Янн Валери, Дилан Бронн, Монтассар Тальби, Мортада Бен Уаннес, Ханнибал Межбри (Mohamad Belhadj Mahmoud, 89'), Амор Лаюни (Исмаэль Гарби, 53'), Элиас Ашури (Элиас Саад, 82'), Фержани Сасси, Мохамед Бен Ромдане (Наим Слити, 53'), Hazem Mastouri (Firas Chaouat, 82') Либерия: Оскар Дорли, Аюба Косиа, Jimmy Farkarlun (Sulahmana Bah, 46'), Edward Ledlum, Salomon Tweh (Jegbay Morris Konneh, 77'), Nohan Kenneh (Divine Teah, 46'), Mark Pabai (Philip Tarnue, 78'), Prince Balde, Nelson Laomie, Natus Swen (Kemoh Kamara, 11'), Tommy Songo Предупреждения: Kemoh Kamara (75'), Nelson Laomie (88'), Firas Chaouat (90 + 2')
После этого матча Тунис занимает 1-е место в группе Н с 19-ю очками в активе. Либерия — на 3-й позиции (10).
В параллельном матче Мали разгромил Коморские острова со счетом 3:0.
В составе малийской сборной голы забили Доржелес Нене на 28-й минуте, Камори Думбия на 70-й минуте и Лассана Кулибали на 76-й минуте.
Мали располагается на 3-й позиции в группе I с 12-ю очками в активе. Коморский острова — на 4-й строчке (12).