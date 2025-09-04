Осинькин высказался о своем назначении на пост главного тренера «Сочи»

Главный тренервысказался о сложностях в команде на старте нынешнего сезона.

Сегодня, 4-го сентября пресс-служба южан объявила о назначении Осинькина на пост главного тренера. Российский специалист сменил Роберта Морено.

«Это вызов. Я испытываю только положительные эмоции. Сейчас достаточно трудный период у команды. Мы это осознаем. Понимаем все сложности и готовы эту проблему решить, сделать все, чтобы мы вышли из такого положения. Очень четко представляем, что сложностей будет много.

Так получилось, что прям конкретно узнал, что есть интерес у клуба три дня назад. Ехал домой после матча "Локомотив" — "Крылья Советов", в этот момент поступил звонок, и он уже был прям конкретный. На следующий день я должен был вылетать в Сочи буквально со штабом. Мы быстро собрались, на телефоне уже решали оперативные задачи.

"Сочи", может, и попал в небольшую турбулентность, но это место в турнирной таблице не его. Мы все это понимаем. Вместе с клубом должны ставить совершенно другие задачи, но сперва нужно выбраться из положения, в которое попали», — сказал Осинькин пресс-службе «Сочи».

После 7-и туров в российской Премьер-лиге южане занимают последнее 16-е место в таблице с 1-м баллом в копилке.