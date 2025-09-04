1-й таймНидерланды — ПольшаОнлайн
    Роберт ЛевандовскиНидерланды — Польша. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 21:41
    • Пальцев перешел в «Краснодар»
  • 21:01
    • Грузия уступила Турции в квалификации ЧМ-2026
  • 19:31
    • «Ак Барс» подписал пробный контракт с Алистровым
  • 19:00
    • «Челябинск» и «Факел» сыграли вничью в Первой лиге
    Гол Холанна принес Норвегии победу над Финляндией, Албания одолела Гибралтар

    Норвегия — Финляндия: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Норвегии Сборная Финляндии Сборная Албании Сборная Гиблартара Сборная ОАЭ Сборная Сирии
    Завершился ряд товарищеских матчей с участием национальных сборных.

    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    В одной из игр сборная Норвегии в родных стенах переиграла команду Финляндии со счетом 1:0. Автором единственного гола в этой игре стал Эрлинг Холанн.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Норвегия — Финляндия 1:0
    Гол: 1:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (17') Норвегия: Эгиль Сельвик, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Лео Эстигор, Давид Мёллер Вольфе (Фредрик Бьёркан, 78'), Мартин Эдегор (Мортен Торсби, 46'), Сандер Берге (Патрик Берг, 46'), Андреас Шельдеруп (Арон Дённум, 63'), Оскар Бобб, Эрлинг Холанд (Александр Сёрлот, 46'), Felix Horn Myhre (Тело Асгаард, 46') Финляндия: Вильями Синисало, Вилле Коски (Роберт Иванов, 63'), Матти Пельтола (Миро Тенхо, 46'), Адам Штоль, Onni Valakari (Ойва Юккола, 46'), Сантери Вяянянен, Глен Камара (Адам Мархиев, 46'), Фредрик Йенсен, Беньямин Кялльман (Теэму Пукки, 63'), Топи Кескинен (Ансси Сухонен, 76'), Ville Tikkanen Предупреждения: Александр Сёрлот (88'), Роберт Иванов (88')

    В еще одной игре сборная Албании на выезде выиграла у команды Гибралтара со счетом 1:0. Точным удар отличился Ясир Асани с пенальти.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Гибралтар — Албания 0:1
    Голы: 0:1 Ясир Асани (пенальти) (69'), 1:1 Фирас аль-Бурайкан (45') Гибралтар: Брэдли Банда, Итан Джолли, Бернарду Лопеш (Джейс Оливеро, 46'), Грэм Торилья (Jeremy Christopher Perera, 46'), Джулиан Валарино (Kai Mauro, 75'), Николас Позо (Аюб Эль-Хмиди, 80'), Андре Тжей де Барр (Dylan Borge, 46'), Patrick John McClafferty, James Scanlon, Carlos Peliza Richards, Julian Del Rio (Jesse Gomez, 67') Албания: Насер Алийи, Мараш Кумбула, Эльсеид Хюсай (Иван Балью, 46'), Ясир Асани, Недим Байрами (Энис Чокай, 71'), Медон Бериша, Армандо Броя (Арбер Ходжа, 46'), Мирлинд Даку (Cristian Shpendi, 46'), Adrion Pajaziti, Maldini Kacurri, Mario Dajsinani (Simon Simoni, 61') Предупреждения: Джулиан Валарино (16'), Maldini Kacurri (47'), Итан Джолли (63'), Энис Чокай (75')

    И, наконец, сборная ОАЭ сломила сопротивление команды Сирии с результатом 3:1. На гол Мохаммеда Альсалкхди хозяева ответили точными ударами Саши Ивковича, Яхьи Алгассани и Гастона Альвареса.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    ОАЭ — Сирия 3:1
    Голы: 0:1 (36'), 1:1 (62') ОАЭ: Брэдли Банда, Итан Джолли, Бернарду Лопеш (Джейс Оливеро, 46'), Грэм Торилья (Jeremy Christopher Perera, 46'), Джулиан Валарино (Kai Mauro, 75'), Николас Позо (Аюб Эль-Хмиди, 80'), Андре Тжей де Барр (Dylan Borge, 46'), Patrick John McClafferty, James Scanlon, Carlos Peliza Richards, Julian Del Rio (Jesse Gomez, 67') Сирия: Насер Алийи, Мараш Кумбула, Эльсеид Хюсай (Иван Балью, 46'), Ясир Асани, Недим Байрами (Энис Чокай, 71'), Медон Бериша, Армандо Броя (Арбер Ходжа, 46'), Мирлинд Даку (Cristian Shpendi, 46'), Adrion Pajaziti, Maldini Kacurri, Mario Dajsinani (Simon Simoni, 61') Предупреждения: Джулиан Валарино (16'), Maldini Kacurri (47'), Итан Джолли (63'), Энис Чокай (75')

