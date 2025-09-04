Мбаппе: Футболистам нужно больше отдыхать

Нападающийвысказался о большом количестве матчей в сезоне.

«Не знаю, готовы ли мы снова провести сезон из 60 матчей. Для меня это, скорее, невозможно. В прошлом сезоне была полная неразбериха.

Нам просто нужно больше отдыхать. Но никто не хочет слышать друг друга. Дело не в матчах, а в восстановлении. Я видел, как команды выходили из отпуска и только возвращались к тренировкам, когда мы еще выступали на Клубном чемпионате мира», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В минувшем сезоне 26-летний Мбаппе в общей сложности принял участие в 60 поединках и забил 44 мяча.