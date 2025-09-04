ПерерывГрузия — ТурцияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арда Гюлер Грузия — Турция. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:51
    • Россия — Иордания. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:43
    • Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч
  • 15:36
    • «Родина» назвала имя нового главного тренера
  • 14:14
    • Осинькин стал главным тренером «Сочи»
  • 19:31
    • «Ак Барс» подписал пробный контракт с Алистровым
    Все новости спорта

    Мбаппе: Футболистам нужно больше отдыхать

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид
    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о большом количестве матчей в сезоне.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    «Не знаю, готовы ли мы снова провести сезон из 60 матчей. Для меня это, скорее, невозможно. В прошлом сезоне была полная неразбериха.

    Нам просто нужно больше отдыхать. Но никто не хочет слышать друг друга. Дело не в матчах, а в восстановлении. Я видел, как команды выходили из отпуска и только возвращались к тренировкам, когда мы еще выступали на Клубном чемпионате мира», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

    В минувшем сезоне 26-летний Мбаппе в общей сложности принял участие в 60 поединках и забил 44 мяча.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у России проблемы с Иорданией?
  • Россия — Иордания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Будут ли у Нидерландов проблемы с Польшей?
  • Нидерланды — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Пропустит ли Испания от Болгарии?
  • Болгария — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нидерланды — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дания— Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры