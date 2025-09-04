1-й таймЧелябинск — ФакелОнлайн
    «Челябинск» — «Факел». Онлайн, прямая трансляция
    Анчелотти: Неймар? У меня уже есть на примете группа игроков для чемпионата мира

    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о невызове в главную команду страны Неймара.

    «Это техническое решение, не связанное с физическими проблемами. Оно основано на различных факторах.

    Никто не может оспаривать талант Неймара, но мы оцениваем прежде всего физическую форму — его и других игроков. Конкуренция огромна, у нас есть не менее 70 игроков, которые могут претендовать на место в команде.

    Мы хотим играть интенсивно, надежно действовать в обороне, быстро работать с мячом. Баланс имеет ключевое значение. У меня уже есть на примете группа игроков для чемпионата мира.

    Самой большой ошибкой было бы неправильно составить список из 26 игроков. Качество есть, но важнее всего сила коллектива.

    Прошло 24 года с последней победы Бразилии на чемпионате мира. Время пришло. Ответственность огромная, но мотивация всей страны может сыграть решающую роль», — цитирует Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

    Напомним, что сборная Бразилии смогла досрочно выйти на чемпионат мира.

