    «Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
    «Волга» и «Черноморец» поделили очки

    «Волга» — «Черноморец»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Волга Ульяновск Черноморец
    В матче восьмого тура Первой лиги России «Черноморец» и «Волга» сыграли вничью со счетом 1:1.

    «Черноморец»
    «Черноморец»

    В составе новороссийцев забил Заур Тарба на 39-й минуте, а за ульяновцев отличился Владислав Руденко на 90+5-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Волга Ул — Черноморец 1:1
    Голы: 0:1 Заур Тарба (39'), 1:1 (90+5') Волга Ул: Владимир Шайхутдинов, Константин Ковалев (Артем Молодцов, 86'), Камиль Ибрагимов, Олег Красильниченко (Gutsa A., 66'), Давид Кокоев, Руслан Шагиахметов (Umnikov M., 76'), Владислав Яковлев (Владислав Руденко, 66'), Novikov D., Uridia G. (Дмитрий Рахманов, 76'), Murza A., Kamenshchikov D. Черноморец: Matyusha M., Заур Тарба (Саид Алиев, 77'), Заурбек Плиев, Tonevitskiy E., Арсен Адамов, Олег Николаев, Кирилл Морозов, Илья Жигулёв, Kukharchuk I., Владислав Ложкин (Даниил Гурченко, 68'), Puzanov S. (Григорий Жилкин, 60')

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Черноморца» стало три очка и последнее место в турнирной таблице. У «Волги» восемь баллов и 13-я строчка.

