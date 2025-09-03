«Волга» и «Черноморец» поделили очки

В матче восьмого тура Первой лиги Россиисыграли вничью со счетом 1:1.

В составе новороссийцев забил Заур Тарба на 39-й минуте, а за ульяновцев отличился Владислав Руденко на 90+5-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Волга Ул — Черноморец 1:1 Голы: 0:1 Заур Тарба (39'), 1:1 (90+5') Волга Ул: Владимир Шайхутдинов, Константин Ковалев (Артем Молодцов, 86'), Камиль Ибрагимов, Олег Красильниченко (Gutsa A., 66'), Давид Кокоев, Руслан Шагиахметов (Umnikov M., 76'), Владислав Яковлев (Владислав Руденко, 66'), Novikov D., Uridia G. (Дмитрий Рахманов, 76'), Murza A., Kamenshchikov D. Черноморец: Matyusha M., Заур Тарба (Саид Алиев, 77'), Заурбек Плиев, Tonevitskiy E., Арсен Адамов, Олег Николаев, Кирилл Морозов, Илья Жигулёв, Kukharchuk I., Владислав Ложкин (Даниил Гурченко, 68'), Puzanov S. (Григорий Жилкин, 60')

У «Черноморца» стало три очка и последнее место в турнирной таблице. У «Волги» восемь баллов и 13-я строчка.