«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на новый сезон

представил третий комплект формы на сезон-2025/26, разработанный Nike.

Третья форма «Тоттенхэма» Фото: Официальный сайт «Тоттенхэма»

Новая трехцветная форма выполнена в ярко-желтых тонах с синими деталями, что является данью уважения легендарной эпохе Nike Total 90.

Этот дизайн вдохновлен некоторыми из самых знаковых выездных комплектов «шпор» в истории, включая форму, в которой клуб выиграл Кубок Англии в 1982 году. Особенностями обновленного комплекта стали историческая эмблема клуба и ретро-элементы оформления воротника и манжет, вызывающие ностальгические ассоциации с футбольными джерси 90-х годов.