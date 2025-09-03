Генич: «Динамо» — главное разочарование первой части сезона РПЛ

Спортивный комментатор и журналистзаявил, что на старте нового сезона РПЛ его разочаровало московское

«Вот главное разочарование, конечно, в первой части, вот этих семи туров — это "Динамо". Что случилось? Ощущение, что вот как новая семья, да, появляется, и, когда притирается пара, у них вот сначала всё хорошо, они все друг другу улыбаются, всё здорово.

Поначалу-то всё было хорошо, Валерий Георгиевич Карпин такой медийный, он там раздавал кучу интервью. Началась бытовая жизнь, и началось… Не там носки бросил, не так еду посолила и так далее», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

«Динамо» после семи туров идет на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав 8 очков.