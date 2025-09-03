ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Генич: «Динамо» — главное разочарование первой части сезона РПЛ

    Спортивный комментатор и журналист Константин Генич заявил, что на старте нового сезона РПЛ его разочаровало московское «Динамо».

    Тренер московского «Динамо» Валерий Карпин
    Тренер московского «Динамо» Валерий Карпин

    «Вот главное разочарование, конечно, в первой части, вот этих семи туров — это "Динамо". Что случилось? Ощущение, что вот как новая семья, да, появляется, и, когда притирается пара, у них вот сначала всё хорошо, они все друг другу улыбаются, всё здорово.

    Поначалу-то всё было хорошо, Валерий Георгиевич Карпин такой медийный, он там раздавал кучу интервью. Началась бытовая жизнь, и началось… Не там носки бросил, не так еду посолила и так далее», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

    «Динамо» после семи туров идет на 9-м месте в таблице РПЛ, набрав 8 очков.

