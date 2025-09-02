«Арсенал» объявил об аренде Фабиу Виейры в «Гамбург»

официально объявил о переходе полузащитникав немецкийна правах годичной аренды с опцией выкупа.

По информации СМИ, опция выкупа для «Гамбурга» составляет более 20 миллионов евро, что значительно ниже суммы трансфера в 35+5 млн евро, которую «канониры» заплатили «Порту».

25-летний перешел в лондонский клуб летом 2022 года из «Порту», где в минувшем сезоне провел 42 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

За время выступлений за «Арсенал» Виейра сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал 10 результативных передач, включая решающий пенальти в Суперкубке Англии 2023 года против «Манчестер Сити».